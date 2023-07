Somalie : l’armée neutralise 30 terroristes d’Al-Shabab

- Publicité-

L’armée somalienne a remporté une victoire significative contre le groupe terroriste Al-Shabab en éliminant 30 de ses membres, dont deux hauts responsables, lors d’une opération militaire près d’El-Qura.

L’armée nationale somalienne a mené une opération réussie contre le groupe terroriste Al-Shabab près d’El-Qura, à cheval entre les régions de Galgadud et de Middle Shabelle, dans les États centraux de Galmudug et de Hirshabele. Selon le ministère de la Défense somalien, au moins 30 terroristes, dont deux commandants importants, ont été éliminés lors de cette opération décisive.

Le général Abdullahi Ali Anod, porte-parole du ministère de la Défense, a confirmé que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une série d’opérations militaires menées dans différentes régions du pays au cours de la dernière semaine, ayant entraîné la neutralisation de 200 militants d’Al-Shabab. Cette série de succès témoigne de l’engagement des forces armées somaliennes dans leur lutte contre le terrorisme et la violence qui sévissent depuis de nombreuses années dans le pays.



L’État de Hirshabele, où le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s’est rendu récemment, a été identifié comme un épicentre des activités subversives d’Al-Shabab. Le président Mohamud a réaffirmé sa détermination à mener une « guerre totale » contre le groupe terroriste, ce qui a permis aux forces somaliennes de reprendre le contrôle de vastes territoires, dont la ville côtière de Haradhere, qui était sous le contrôle d’Al-Shabab depuis plus d’une décennie.

L’instabilité persistante en Somalie a été alimentée par les activités terroristes d’Al-Shabab et de l’État islamique, qui ont perpétré des attentats meurtriers et cherché à renverser le gouvernement somalien. La Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) a également joué un rôle crucial en soutenant les forces somaliennes dans leurs efforts pour contrer les groupes terroristes.

Une situation sécuritaire complexe et fragile

La victoire de l’armée somalienne dans cette opération contre Al-Shabab témoigne de l’engagement du pays à lutter contre le terrorisme et à restaurer la stabilité. Les efforts conjoints des forces somaliennes et de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ont contribué à reprendre le contrôle de vastes zones autrefois sous la menace des groupes terroristes.



Cependant, il est important de souligner que la situation sécuritaire en Somalie reste complexe et fragile. La lutte contre le terrorisme nécessite une coordination continue entre les forces de sécurité somaliennes, les forces de maintien de la paix internationales et d’autres acteurs régionaux et internationaux. La communauté internationale doit continuer à apporter son soutien au peuple somalien dans sa quête de paix et de stabilité durable.