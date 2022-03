Somalie: fusillade près de l’aéroport de Mogadiscio, deux assaillants abattus

Des hommes armés ont pris d’assaut la zone sécurisée où se trouvent l’aéroport de Mogadiscio et plusieurs ambassades occidentales en Somalie, déclenchant une fusillade. Deux assaillants ont été tués, par les forces de sécurité, selon la télévision nationale.

« Il y a des coups de feu dans les environs de l’aéroport et nous apprenons qu’il s’agit d’une attaque en cours impliquant des hommes armés (…) Les forces de sécurité sont en train de riposter maintenant », a déclaré Mohamed Ali, un membre de la sécurité de l’aéroport. « Il y a des affrontements armés à l’intérieur de l’aéroport et on nous a parlé de deux hommes armés des shebab impliqués dans l’attaque », a également déclaré Ahmed Dahir, employé dans un hôtel situé dans la zone sécurisée de l’aéroport.

Selon la télévision nationale, « les forces de sécurité sont engagées dans un incident terroriste à l’une des entrées principales du complexe Halane de Mogadiscio ». « Les forces de sécurité ont abattu deux terroristes armés qui ont tenté de pénétrer de force dans une base de l’armée près de l’aéroport international« , ajoute la chaine nationale annonçant que la police donnera des détails sous peu.

Dans la zone attaquée se trouve l’aéroport de Mogadiscio, ainsi que les ambassades occidentales et celle de l’ONU, et le siège de la force militaire de l’Union africaine, l’Amisom… Les shebabs très actifs et qui combattent le gouvernement central en Somalie, ont revendiqué l’attaque.