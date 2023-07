Somalie : 18 éléments d’al-Shabab neutralisés au centre du pays

- Publicité-

Dix-huit membres du groupe rebelle al-Shabab ont été neutralisés lors d’une opération antiterroriste menée par les forces spéciales de l’armée somalienne dans l’État de Galmudug, au centre de la Somalie. L’opération a permis de détruire un stock d’armes et d’explosifs, affaiblissant ainsi la présence du mouvement qui est affilié à Al-Qaïda.

Selon les informations rapportées par la télévision d’État somalienne, les forces spéciales de l’armée somalienne ont mené une opération militaire antiterroriste dans des villages et des villes situés aux environs de l’État de Galmudug, dans le centre du pays. Au cours de cette opération, dix-huit combattants d’al-Shabab, dont des commandants sur le terrain, ont été neutralisés. De plus, un important stock d’armes et d’explosifs a été détruit, portant ainsi un coup significatif à la capacité opérationnelle du groupe rebelle.

Al-Shabab, affilié idéologiquement à Al-Qaïda, mène depuis plusieurs années une guerre contre le gouvernement somalien. Ce mouvement armé a revendiqué de nombreuses opérations terroristes, entraînant la perte de nombreuses vies humaines. Les forces de sécurité somaliennes ont intensifié leurs efforts pour affaiblir et neutraliser la présence d’al-Shabab dans le pays.



Jusqu’à présent, al-Shabab n’a pas publié de communiqué officiel en réponse à cette opération militaire. Cependant, la neutralisation de dix-huit de ses membres constitue un revers pour le groupe rebelle, ainsi qu’une victoire pour les forces de sécurité somaliennes dans leurs efforts pour combattre le terrorisme et rétablir la stabilité dans la région.