Somalie: 06 morts dans l’explosion d’un bus de passagers

Une explosion meurtrière a frappé un bus de passagers en Somalie, faisant six morts et plusieurs blessés. L’attaque, attribuée à l’organisation terroriste al-Shabab, soulève de nouvelles préoccupations quant à la sécurité et à la stabilité dans la région.

Une terrible explosion a secoué la région de Shabeellaha Hoose en Somalie, prenant pour cible un bus de passagers innocent. Selon les autorités locales, l’engin explosif, présumé être le résultat d’un attentat perpétré par des membres de l’organisation terroriste al-Shabab, a causé la mort de six personnes et blessé douze autres, dont des enfants.

Le gouverneur de Shabeellaha Hoose, Mohamed Ibrahim, a déclaré à l’agence de presse nationale somalienne que l’attaque était dirigée contre des hommes d’affaires, soulignant ainsi les motifs potentiellement économiques derrière cet acte de violence choquant. Al-Shabab, groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, est connu pour ses fréquentes attaques en Somalie visant à déstabiliser le gouvernement et semer la terreur parmi la population.

- Publicité-

Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamoud, a réagi avec détermination face à cet attentat meurtrier. Il a exprimé sa volonté de lutter contre al-Shabab et de renforcer la sécurité du pays. L’attaque souligne l’urgence d’une réponse coordonnée et résolue pour contrer les menaces terroristes persistantes qui pèsent sur la Somalie.