Sierra Leone – Togo: tête-à-tête entre Faure Gnassingbe et Julius Maada Bio

Le Président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, a accueilli mardi à Lomé, son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, dans le cadre d’une rencontre régionale sur l’agriculture. Les deux dirigeants ont discuté de la consolidation des relations de coopération entre les deux pays, du renforcement des échanges économiques, ainsi que des questions liées à la situation dans la sous-région.

Lors de cette rencontre, le Président Faure Gnassingbé a exprimé sa volonté de renforcer la coopération entre le Togo et la Sierra Leone. Les deux pays ont discuté de la consolidation des relations bilatérales, en mettant l’accent sur le renforcement des échanges économiques dans divers domaines. Ils ont également abordé des sujets d’intérêt commun concernant la situation de la sous-région.

Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur la coopération entre Lomé et Freetown, en mettant l’accent sur les secteurs clés tels que l’agriculture, les énergies, l’éducation, la protection sociale et l’égalité des genres. L’objectif principal est de promouvoir le développement durable et d’identifier les domaines où une coopération plus étroite peut être bénéfique pour les deux pays.

En outre, la rencontre a été élargie avec la participation d’Ousmane Diagana, Vice-président pour l’Afrique de l’Ouest de la Banque mondiale. Les discussions avec M. Diagana ont porté sur les transformations essentielles nécessaires dans plusieurs secteurs clés afin de favoriser le développement économique et social. L’accent a été mis sur des domaines tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, l’éducation, la protection sociale et l’égalité des genres. Cette collaboration avec la Banque mondiale témoigne de l’engagement du Togo et de la Sierra Leone à travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour promouvoir le développement régional.