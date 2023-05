Sextape au CEG Guéma: « Les faits ne se sont pas passés dans le cadre scolaire », dément le SG

- Publicité-

Le secrétaire général du CEG Guéma a réagi sur la vidéo qui fait depuis mercredi le tour des réseaux sociaux montrant des apprenants qui se livrent à une partie de jambes en l’air. Interpellé sur le sujet, le secrétaire général du collègue affirme que les faits ne se sont pas déroulés dans le cadre scolaire.

Depuis le mercredi 17 Mai, une vidéo de sextape à Parakou circule sur les réseaux sociaux. Dans six séquences de vidéo, on pouvait voir un homme et deux jeunes filles dont l’une habillée en uniforme kaki se livraient à des scènes obscènes. En légende à la vidéo, il est indiqué qu’il s’agit des apprenants du CEG Guéma.

Le démenti de l’administration du collège…

Joint par Fraternité FM, le secrétaire général du CEG Guéma nie le lien établi entre la vidéo objet de polémiques et son établissement. « Nous avons pas été saisis officiellement d’une telle affaire et les faits ne se sont pas passées dans le cadre scolaire« , a-t-il indiqué.