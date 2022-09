Sessimè en couple avec Nikanor ? La chanteuse brise enfin le silence sur leur relation (photos)

Longtemps suspectée d’être en couple avec le chanteur Nikanor, la Fana fana lady Sessimè a brisé le silence sur la relation qu’elle entretient avec le fils du pays ce dimanche 18 septembre 2022.

Très complices depuis la sortie de leur clip « Toi et moi », Sessimè et Nikanor ne ratent aucune occasion pour exprimer leur proximité. Mais le soutien de ces deux artistes l’un envers l’autre suscite de vives polémiques non seulement en raison de leur proximité flagrante et suspecte mais aussi à cause des plaintes de la femme de Nikanor, à chaque fois que le duo-Sessimè-Nikanor se retrouve dans une position tendancieuse.

Les prémices d’une belle histoire d’amour

La relation entre Sessimè et Nikanor a été dévoilée au grand jour par une courte vidéo montrant les deux célébrités en train de s’amouracher. « Je suis fou de cette femme »; « je suis folle de ce monsieur ». « Comment on fait, quand on s’aime comme ça? »; « Dites-nous comment on fait », peut-on entendre dans la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux le 1er octobre 2020.

A l’époque, la vidéo avait été très vite liée à une collaboration entre les deux artistes car, quelques semaines plus tard, Nikanor et Sessimè ont lancé leur chanson « Toi et moi ». Depuis lors, les rumeurs sur une possible histoire d’amour entre eux ne cessent de s’accroitre. Alors que leurs fans étaient restés sur leur soif, à cause de leur silence sur le sujet Sessimè et Nikanor en ont rajouté une couche en août 2022 en plein concert à Parakou dans le cadre de la tournée nationale du fils du pays.

Une fois encore, les deux célébrités se sont affichées sur scène main dans la main, corps à corps au point de faire réagir Georgette Fredia Kesso, mère du fils de Nikanor. Cette dernière estimait que c’est la goutte d’eau qui pourrait faire déborder le vase.

Sessimè brise enfin le silence sur leur relation

Alors que les tensions semblent s’apaiser et que Georgette Fredia Kesso, deuxième dauphine du concours Miss Bénin 2018 et femme de Nikanor profite de son deuxième contrat de partenariat avec la marque « ideal thé detox », Sessimè a été interpelée par les internautes sur ses liens avec Nikanor. Sans faire dans a dentelle, la chanteuse a répondu sans ambages.

« Moi je dis inh, si c’est un couple dites-le nous on va pas vous déranger sinon manière dont l’une accompagne l’autre là, on dirait poussins et leur mère là », a commenté un internaute. A la surprise générale, Sessimè n’a pas hésité à répondre : « Théodore B officiel je ne peux pas être plus claire que ça ma Lumière , si tu m’as pas compris depuis, c’est que tu ne veux pas comprendre, biiiiise ».

Egalement interrogé sur leur mariage, l’interprète du titre « daaga » a décidé de jouer le jeu. « C’est quand votre mariage, je vous adore », a écrit une autre personne. Et à Sessimè de réagir: « ça viendra selon le plan de DIEU ».

Frédia et Nikanor , de la cachette en public

Le 23 avril 2020, Nikanor a présenté à ses fans la femme de sa vie, Kesso Fredia pour la célébration de son anniversaire. “Une famille heureuse, c’est une femme heureuse qui la construit. Je déborde de bonheur avec elle. C’est avec ma #Muse que je m’amuse”, avait écrit Nikanor en légende d’une vidéo dans laquelle il s’éclatait avec la jeune femme.

Et pourtant, Nikanor fait partie des rares artistes béninois, qui, contrairement à ceux de la sous-région, ont décidé de garder, cachée, l’identité de leur dulcinée. Mais qu’est ce qui explique ce choix de Nikanor, considéré comme le chouchou des femmes dans le show-biz béninois.

Dans un entretien accordé à VolunCorp qui lui demandait de dévoiler cette grande femme qui fait son bonheur, l’artiste a été catégorique. « Non ! non, mon frère », martèle-t-il, avant de s’expliquer suite à l’insistance du journaliste: « Je le sais, mais le monde artistique, c’est avec ses hauts et ses bas, et avec tous les coups qu’on se donne dans ce game, je préfère ne pas dévoiler le nom de ma meuf. Pour certaines raisons, je préférerais que ça soit caché ». Si aujourd’hui, Nikanor décide de montrer la femme qui partage sa vie, c’est sûr qu’il doit avoir ses raisons

Le couple a annoncé la naissance de leur premièr enfant le dimanche 30 mai 2021 en marge de la journée dédiée à la fête des mères.