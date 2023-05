Serie A: le message de George Weah à Victor Osimhen

-Publicité-

L’ancienne gloire de l’AC Milan, George Weah, a réagi à l’exploit de Victor Osimhen qui a battu le record de l’ex-capitaine des Lone Stars avec les Rossoneri. Et le président libérien a prodigué de sages conseils à son jeune frère.

Buteur le weekend dernier lors de la victoire face à la Fiorentina (1-0) en 34è journée de Serie A, Victor Osimhen est devenu le meilleur buteur africain évoluant en Serie A italienne. Un exploit pour l’avant-centre nigérian qui efface au passage le record établi par la légende libérienne, George Weah, lors de son passage à l’AC Milan. Au micro de BT Sports, le Super Eagle a rendu un grand hommage à l’ancien capitaine des Lone Stars. Le Nigérian décrit l’ex-star libérienne comme un précurseur des joueurs africains dans l’élite italienne.

« Fantastique, j’ai beaucoup de respect pour Weah, quelqu’un qui a amené l’Afrique sur la carte du grand football. Le vaincre est une fierté pour moi car je suis aussi un ami de son fils Timothy. Pour moi, c’est une légende », a déclaré le joueur de 24 ans. Un bel hommage qui n’a pas laissé indifférent le principal concerné. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, George Weah a félicité Victor Osimhen pour avoir battu son record.

« Victor Osimhen ! Je suis très heureux que tu aies franchi une étape importante dans ta carrière de footballeur, en marquant ton 47e but en Serie A italienne. Ce but qui fait de vous l’Africain qui a le plus grand nombre de buts à son actif en Serie A italienne, dépassant mon propre record de 46 buts », a écrit George Weah.

« Je suis très fier de vos exploits et je vous félicite pour cette remarquable réalisation… », a-t-il ajouté avant de prodiguer de précieux conseils à la star nigériane. « Les records que j’ai établis n’étaient pas un défi, mais une motivation pour toi et les autres joueurs africains. Nous avons les meilleurs talents. Vous devez rester humbles, tenaces et concentrés. Ne vous laissez pas distraire », a conclu le Ballon d’Or 1995.

