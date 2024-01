Sénégal: Lamine Camara savoure son doublé face à la Gambie

-Publicité-

Elu Homme du match lors de la victoire face à la Gambie (3-0) ce lundi en première journée du groupe C à la CAN 2023, la pépite sénégalaise Lamine Camara s’est exprimée sur sa prestation XXL.

Première participation à une phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations et déjà un doublé pour Lamine Camara. La pépite sénégalaise a réalisé une prestation XXL lors de la victoire écrasante des Lions de la Téranga face à la Gambie (3-0) ce lundi, en première journée du groupe C. Une bonne continuité pour le milieu de terrain du FC Metz, déjà décisif à la CAN U20 et au dernier CHAN remporté par les siens.

Face à la presse après la rencontre, le jeune joueur n’a pas manqué de savourer cette première sortie parfaite. « Inscrire un but à la CAN, c’est la continuité. Je travaille depuis tant d’années pour intégrer l’équipe A. C’est fait. C’est un immense plaisir de marquer deux buts dans un tel match« , a déclaré Lamine Camara dans des propos relayés par Africafootunited.

Le milieu de terrain a aussi glissé un mot à l’endroit de Sadio Mané, timide dans cette partie, qui a félicité son coéquipier après ses réalisations. « Voir Sadio Mané me porter m’a fait plaisir. J’ai marqué deux buts. Mais je ne vais pas m’enflammer. Je garde les pieds sur terre. Je ne crois pas avoir gagné ma place dans l’équipe. Aujourd’hui le coach m’a choisit. C’est bien, je vais continuer à travailler », a-t-il conclu.

Elu Homme du match, Lamine Camara va tenter de confirmer lors des prochaines sorties des siens dans ce tournoi continental. Contre le Cameroun vendredi prochain et face à la Guinée, le 23 janvier lors de la troisième journée des phases de poule.