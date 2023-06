Sénégal: 09 morts lors des violences suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko

Les affrontements qui ont éclaté dans plusieurs villes du Sénégal après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, ont malheureusement entraîné la perte de neuf vies. Cette décision met fin à la course vers la présidentielle pour Sonko et le place sous le risque d’une arrestation imminente, selon le ministre de la Justice. Les tensions s’intensifient dans le pays, avec des conséquences tragiques pour la population.

Hier, jeudi 1er juin, le Sénégal a été secoué par des violences suite à la condamnation de l’opposant politique Ousmane Sonko. Accusé de corruption de la jeunesse, Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme, perdant ainsi son éligibilité pour la prochaine présidentielle. L’annonce de cette décision a déclenché des affrontements dans plusieurs villes du pays, causant la perte de neuf vies, selon le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.

Les heurts ont débuté immédiatement après l’annonce du verdict, et les autorités ont dû faire face à une situation de plus en plus tendue. Les violences ont conduit à des destructions de biens publics et privés, augmentant encore davantage les tensions dans le pays.

En plus de mettre fin à la carrière politique de Sonko, cette condamnation le rend également susceptible d’être arrêté à tout moment. Le ministre de la Justice a averti que les autorités étaient désormais en droit de procéder à son arrestation. Cette situation a exacerbé les sentiments de colère et de frustration parmi les partisans de Sonko, qui considèrent sa condamnation comme politiquement motivée.

Alors que le Sénégal fait face à cette vague de violences et à une polarisation politique croissante, il est essentiel de préserver la stabilité et de promouvoir un dialogue pacifique pour résoudre les différends. Les neuf décès tragiques et les destructions qui en ont résulté ne peuvent qu’aggraver les divisions déjà existantes dans le pays. Il est temps que toutes les parties concernées mettent en œuvre des mesures pour apaiser les tensions et travaillent ensemble pour construire un avenir meilleur pour le Sénégal.