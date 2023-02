Séisme en Turquie: les joueurs de Galatasaray font don de leur salaire

Les joueurs du club turc de Galatasaray ont décidé de faire un don de leur salaire aux victimes du séisme qui a frappé le pays, le 6 février 2023.

Lors d’une conférence de presse, le président du club stambouliote, Dursun Özbek, a annoncé que les joueurs ont choisi d’annuler leur salaire afin d’aider les sinistrés et de financer les aides d’opérations, dans une initiative de solidarité.

Les clubs de football d’Istanbul, Fenerbahçe et Besiktas, ont également lancé des campagnes de dons pour acheminer des camions d’aide aux victimes du séisme.

Le séisme a causé la mort d’au moins 39 000 personnes et a détruit des milliers de logements dans les provinces du sud et du sud-est de la Turquie. Suite à cette catastrophe, le championnat de première division turque a été suspendu et deux clubs de la Süper Lig, Hatayspor et Gaziantep FK, ont décidé de se retirer.

Plusieurs joueurs africains ont péri dans ces violents tremblements de terre. L’attaquant ghanéen d’Hatayspor, Christian Atsu, a été retrouvé mort, samedi, dernier, dans les décombres de son immeuble à Hatay, au sud de la Turquie. Capitaine de l’équipe camerounaise de football des amputés, Elvis Nkam n’a pas non plus échappé à ce funeste destin.

Selon les médias turcs, le joueur de Malatyaspor était dans un hôtel avec ses coéquipiers dans une des provinces où le drame s’est produit, quand leur bâtiment s’est effondré.

Des représentants du MINREX et de l’Ambassade du Cameroun en Türkiye ont accueilli à l’Aéroport de Yaoundé -Nsimalen, la dépouille de M. TENENG Elvis NKAM, ressortissant camerounais décédé en Türkiye, suite au séisme qui a frappé le Sud-Est du pays le 06 février 2023. pic.twitter.com/E1IDmXDOkw — Diplomatie Cameroun /Cameroon Diplomacy (@diplocam_minrex) February 16, 2023