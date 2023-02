Séisme en Turquie: le ghanéen Christian Atsu sous les décombres, un gardien décédé

Le puissant séisme survenu ce lundi en Turquie n’a malheureusement pas épargné les footballeurs dans le pays. Le joueur ghanéen Christian Atsu est toujours sous les décombres alors qu’un gardien de but serait décédé.

Le Ghana est en union de prière après les événements malheureux survenus ce lundi en Turquie. Le pays de Recep Tayip Erdogan s’est en effet réveillé ce matin avec trois tremblements. Une catastrophe naturelle qui a causé plusieurs dégâts.

Mais si la nation ghanéenne implore l’intercession de l’Eternel, ce n’est pas seulement pour les victimes de ce drame. Mais d’abord pour leur compatriote Christian Atsu. Le joueur des Black Stars fait partie de ceux ensevelis par les gravas.

En effet, selon le média local Star, l’ancien joueur de Chelsea et de Newcastle évoluant actuellement dans le club turc de Hatayspor serait sous les décombres. Les secours seraient cependant déjà à pied d’œuvre pour dégager le Ghanéen et son directeur sportif, Taner Savut, également dans la même situation.

Aux dernières nouvelles, deux joueurs de l’écurie turque, Burak Öksüz et Bertuğ Yıldırım, ont été sortis des décombres tout comme deux membres du staff technique. Ce qui n’est malheureusement pas le cas du gardien de but de Malatyaspor, Eyup Turkasian, qui n’aurait pas survécu à ce tremblement de terre de magnitude 7,8 et qui a déjà fait des milliers de morts pour un séisme ressenti jusqu’en Syrie.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Cristian Atsu, enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri iki ismi arıyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 6, 2023