Séisme en Turquie: «je suis passé à côté de la mort», Stéphane Bahoken

Dans une interview accordée à RMC Sport, Stéphane Bahoken a relaté le film du double tremblement de terre qui a ravagé lundi la partie Est de la Turquie. Le Camerounais a confié avoir échappé de justesse à une mort certaine.

Même s’il n’est pas extrait des décombres comme l’attaquant ghanéen Christian Atsu, dégagé après plusieurs heures sous les gravas, Stéphane Bahoken fait sans doute partie des miraculés du puissant séisme qui a ravagé lundi la partie Est de la Turquie. Le joueur de Kasimpasa a échappé de peu à une mort certaine dans cet incident qui a fait plusieurs milliers de victimes.

Au micro de RMC Sport, le Camerounais a fait le récit de ce film effroyable qui défilait sous ses yeux. Le « Lion Indomptable » confia avoir vu un immeuble s’effondrer juste à côté de lui. «Il y a eu des dégâts sans commune mesure avec les dommages causés à bien d’autres habitations et bâtiments. J’en ai même vu un en face de l’hôtel s’effondrer devant mes yeux», a-t-il affirmé.

Et de poursuivre: «Tu te dis que se serait-il passé dans un autre hôtel? Le plafond me serait peut-être tombé sur la tête. Tu comprends, après coup, que tu es passé à côté de la mort. J’ai eu la peur de ma vie».

Stéphane Bahoken souhaite désormais s’engager pour aider les victimes et leurs proches. L’ancien attaquant de Strasbourg a débarqué en Turquie à Kasimpasa cet été, en provenance d’Angers. Le joueur de 30 ans s’est engagé avec le club stambouliote jusqu’en juin 2024.

Le bilan s’alourdit

Environ 40h après le premier tremblement de terre, de magnitude 7,8, le bilan provisoire s’est alourdi en Turquie. Les derniers chiffres font état de plus de 11 000 morts et des centaines de milliers de blessés (graves et légers). Parmi les personnes décédées figure le gardien de but Ahmet Eyüp Türkaslan, qui évoluait avec le Yeni Malatyaspor en deuxième division.