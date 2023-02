Séisme en Turquie et en Syrie: Le bilan s’alourdit et dépasse les 9500 morts

Le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine continue de croître: plus de 9500 personnes ont perdu la vie et des milliers d’autres ont été blessées dans les deux pays. Comme des milliers d’immeubles se sont effondrés, l’OMS a dit craindre un bilan beaucoup plus lourd.

Le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie lundi a fait plus de 9500 morts, selon les derniers bilans officiels publiés mercredi. Les autorités des deux pays ont rapporté que 6957 personnes ont péri en Turquie et 2547 en Syrie, portant le bilan total à 9500 morts.

Les secours, en particulier l’Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) de Turquie, ont notamment mis en place des villages de tentes, pour permettre l’accueil des habitants. Plus de 5.000 logements se sont effondrés depuis que le double séisme est survenu lundi.

45 pays ont offert leur aide à la Turquie. La situation est plus compliquée en Syrie. Dans la région d’Idlib, particulièrement. 3 millions de personnes s’entassent dans cette enclave, dernier bastion de la rébellion qui échappe encore au contrôle du régime de Bachar Al- Assad. Ce sont en majorité des déplacés qui ont fui la guerre et qui vivent souvent dans des tentes. Avec le séisme, ils ont perdu le peu qu’ils avaient. L’aide humanitaire y accède très difficilement.

Dans la zone du séisme, dans un froid glacial, les sauveteurs continuent de mener une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés du tremblement de terre d’une magnitude de 7,8, survenu lundi à l’aube et qui a secoué le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine.

Le mauvais temps complique la tâche des secours et le ministre turc de l’Intérieur a averti mardi que les prochaines 48 heures seront « cruciales » pour retrouver des survivants. L’aide internationale a commencé à arriver en Turquie où un deuil national a été décrété pour sept jours.