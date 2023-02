Séisme en Turquie: Cristiano Ronaldo vole au secours des victimes

Cristiano Ronaldo a également réagi au double tremblement de terre qui a frappé lundi la partie Est de la Turquie et fait des milliers de morts. Et le Portugais a apporté son aide aux victimes de cette catastrophe naturelle.

Le monde du football n’est pas resté insensible au drame qui a frappé lundi la Turquie. Un séisme de magnitude 7,8 a en effet ravagé la partie Est du pays de Recep Tayip Erdogan. Une catastrophe naturelle qui fait plus de 9500 morts selon les derniers chiffres officiels et plus de 20 000 blessés. Partout sur la planète, les messages de soutien fusent de tous les côtés.

La superstar d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, a également réagi à ces incidents meurtriers. Le quintuple ballon d’or a décidé de vendre aux enchères un de ses maillots dédicacés et le fond récolté ira aux victimes. C’est en tout cas ce qu’a expliqué son ancien coéquipier à la Juventus, Merih Demiral, sur son compte Twitter.

« Je viens de parler avec Cristiano. Il a dit qu’il était très triste de ce qui s’est passé en Turquie. Nous mettons aux enchères le maillot dédicacé de Ronaldo dans ma collection. Tous les profits de la vente aux enchères seront utilisés dans la zone du tremblement de terre», a écrit le défenseur central de l’Atalanta Bergame.

Az önce @Cristiano ile konuştum.



Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.



Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

De son côté, le ballon d’or 2018 et milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, dit être en prière pour les différentes victimes de la catastrophe naturelle. Le défenseur turc Ugur Ciftci, qui évolue à Sivasspor, a pour sa part proposé de mettre à disposition des sinistrés et de ceux qui se retrouvent sans logement son complexe sportif. Son compatriote Cengiz Ünder, joueur de l’OM, a lui publié le message suivant sur Twitter : « Je souhaite la miséricorde de Dieu à ceux qui ont perdu la vie dans le tremblement de terre qui a été ressenti dans plusieurs de nos villes, et un prompt rétablissement aux blessés. A bientôt mon cher pays« .

Achraf Hakimi, l’international marocain du PSG, a aussi eu une pensée pour les sinistrés. « Nos cœurs sont avec vous« , a-t-il écrit sur le même réseau social, ajoutant les drapeaux turcs et syriens ainsi qu’un cœur. La star de Liverpool, Mohamed Salah, n’est pas non plus resté en retrait de ces gestes de solidarité après le drame. « De terribles nouvelles en provenance de Syrie et de Turquie. Mes condoléances pour les vies perdues et je souhaite à tous les blessés un rétablissement complet« , a posté le Pharaon égyptien sur ses réseaux sociaux.

Turkey and Syria 🙏🙏 — Luka Modrić (@lukamodric10) February 6, 2023