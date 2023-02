Séisme en Syrie: un bébé né sous les décombres, la mère décédée

Un nouveau-né a été retrouvé sous les décombres, rattaché à sa mère décédée par le cordon ombilical, après le violent tremblement de terre survenu lundi en Syrie.

Un bébé vraiment attaché à la vie. Sous les décombres d’un immeuble de quatre étages effondré après le puissant séisme qui a frappé la Syrie sur la partie frontalière avec la Turquie, durement touchée, les secouristes ont extrait un nouveau-né. La petite fille, encore vivante, a été retrouvée rattacher à sa mère décédée par le cordon ombilical. La miraculée est la seule survivante d’une famille dont tous les autres membres sont morts dans l’effondrement de leur bâtiment.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit un homme brandir au milieu des décombres un bébé tout nu, couvert de poussière, le cordon ombilical encore pendant. Alors que la température avoisine zéro, un autre lui lance une couverture pour couvrir le nouveau-né.

Les sauveteurs, informés de ce que Abdallah Mleihan et sa famille sont coincés sous les décombres de leur immeuble, se sont dépêchés sur les lieux. Et c’est là qu’ils vont vu le miracle. «Nous recherchions Abou Roudayna (surnom d’Abdallah) et sa famille, nous avons d’abord trouvé sa sœur, puis sa femme, puis Abou Roudayna, qui étaient serrés les uns contre les autres», raconte un proche de la famille encore en état de choc, Khalil Sawadi, rapporté par 20minutes.

«Puis nous avons entendu un bruit alors qu’on creusait […] nous avons déblayé et avons trouvé cette petite, Dieu soit loué». Le bébé avait le cordon ombilical encore relié à sa mère. «Nous l’avons coupé et mon cousin a transporté le bébé à l’hôpital», a-t-il ajouté.

L’enfant a été conduit à l’hôpital de la ville proche d’Afrine, où elle a été placée dans une couveuse et mise sous perfusion. Elle souffre de contusions mais son état est stable, a assuré le médecin qui l’a consulté.