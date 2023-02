Savalou: Conrad Gbaguidi reconduit à l’unanimité à la tête de l’ADCS

Au terme d’une assemblé générale élective tenue samedi dernier à Savalou, Conrad Gbaguidi, candidat à sa propre succession, a été reconduit à l’unanimité pour conduire à nouveau durant 03 ans, les destinées de l’Adcs, une association de développement de Savalou, une commune du Bénin située dans le département des Collines, à environ 270 km de Cotonou, la capitale économique du pays.

L’Association pour le Développement de la Commune de Savalou (ADCS) a organisé son Assemblée Générale Élective le samedi 11 février dernier à la Maison de l’ADCS en présence du Préfet, des cadres de Savalou, et surtout de la délégation du Rotary Club Paris Avenir, partenaire sur certains projets. À l’unanimité, Monsieur Conrad Gbaguidi a été reconduit pour un nouveau mandat de trois ans (2023-2026) en tant que président de l’ADCS.

Administrateur de sociétés, sociologue et informaticien de formation, Conrad Gbaguidi est depuis 2004, directeur cabinet de conseil et de formation « MGT Conseils » en France, au Bénin et en Côte d’Ivoire. Fort de 24 ans d’expérience, il intervient auprès d’entreprises françaises et africaines de tous les secteurs d’activité dans des projets de pilotage de performances, de la planification stratégique à la mise en œuvre opérationnelle. Il accompagne les équipes de management dans la réalisation de leurs objectifs en mettant en place des processus et/ou des indicateurs de performance (KPI) à travers des tableaux de bord.

Pour ce nouveau que les Savalois lui ont accordé, les grandes lignes des actions qu’il entend mener pour cette période ont également été présentées. Dans la continuité du premier mandat, l’ADCS a pour ambition de renforcer les actions déjà mises en œuvre. Ainsi, dans le secteur de la santé, des actions seront menées pour la création d’un hôpital de zone, tandis que des actions d’assainissement et d’hygiène seront renforcées avec l’installation de toilettes publiques. Le secteur agricole sera également au cœur des préoccupations de l’ADCS, qui organisera une foire agricole et des dérivés. Enfin, l’association prévoit de renforcer son action dans le domaine de l’éducation.

Pour ce nouveau mandat, l’ADCS entend également se concentrer sur de nouveaux secteurs, tels que le tourisme et l’hôtellerie, avec la création d’un office de tourisme et l’organisation de la filière et des hébergements. L’environnement sera également au cœur des préoccupations de l’association, qui souhaite embellir Savalou avec une végétation résidente et sauvegarder l’agbado. Enfin, l’ADCS prévoit de soutenir la jeunesse de la commune, notamment à travers des actions sportives et d’insertion professionnelle.

Enfin, l’ADCS entend réviser les statuts et règlements intérieurs, afin de rendre l’association encore mieux organisée dans la durée, en s’appuyant sur son expérience du premier mandat.

Notons que l’ADCS est une association faîtière qui regroupe toutes les associations et organisations portant des initiatives en faveur du développement de la commune historique des collines. Elle invite toutes les associations ou organisations locales (dans nos arrondissements), nationales (dans les 76 autres communes de notre pays) et internationales qui ont quelque accointance avec la cité de Soha à les rejoindre. En travaillant ensemble, l’ADCS et ses partenaires sont convaincus qu’ils pourront réussir un modèle de développement nouveau, qui consacre en premier lieu l’humain et le développement à la base.