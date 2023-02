Saudi Pro League: Al Nassr enchaîne contre Al Taawon, Ronaldo encore décisif

Al Nassr est venu difficilement à bout de Al Taawon (2-1) ce vendredi après-midi, lors de la 17è journée de la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo a délivré deux passes décisives pour guider son équipe vers la victoire.

Après une victoire contre Al Wehda (4-0) lors de sa dernière sortie, avec un quadruplé retentissant de Cristiano Ronaldo, Al Nassr était de retour sur les pelouses ce vendredi après-midi, à l’occasion de la 17è journée de la Saudi Pro League. Les hommes de Rudi Garcia avaient besoin d’une victoire pour reprendre la tête de championnat. Une mission qu’ils ont accomplie en battant difficilement Al Taawon (2-1). Très en jambe durant toute la partie, Cristiano Ronaldo a délivré deux passes décisives.

Dès le début de ce duel, Al Nassr mettait le pied sur le ballon et dictait le rythme du match. Une domination qui s’est concrétisée dès la 17è minute, grâce à Abdulrahman Ghareeb sur une passe en profondeur délicieuse de Cristiano Ronaldo (1-0). Le tableau d’affichage restera inchangé jusqu’à la pause. Mais, juste au retour des vestiaires, Al Taawon comblait son retard sur un but de Álvaro Medrán (1-1). Les visiteurs croyaient même prendre l’avantage à la 69è minute, mais la réalisation de Tawamba était annulé par la VAR.

Finalement, malgré une perte de la maîtrise du match en seconde période, Al Nassr inscrivait le but de la victoire à la 78è minute. Sur une passe un peu hasardeuse de CR7, Abdullah Madu offrait les trois points aux siens. Avec ce court mais précieux succès, Al Nassr reprend la tête du classement et peut donc continuer de croire au titre. De son côté, CR7 semble retrouver du rythme pour le plus grand bonheur de son équipe.