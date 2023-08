Sans Ronaldo et Mbappé, Neymar cite les 5 joueurs plus techniques que lui

-Publicité-

Que ce soient les observateurs avertis, les aficionados du football, ses coéquipiers en admiration ou même ses adversaires, Neymar Junior ne cesse d’émerveiller par son adresse technique et sa maîtrise du ballon. La star brésilienne est incontestablement un virtuose au sommet de son art.

Dans le cadre du lancement de l’événement Red Bull Neymar Jr’s Five, la vedette a accepté une entrevue avec Oh My Goal, dévoilant une perspective rare sur son propre univers. Au cœur de cet échange, Neymar a partagé les noms de cinq joueurs qu’il considère comme techniquement plus doué que lui dans le vaste monde du ballon rond.

D’emblée, la star auriverde a éludé la question avec humilité: « Dire que quelqu’un est plus technique que moi ? Je ne l’exprimerais pas ainsi. Avec toute l’humilité possible, je me perçois comme l’un des joueurs les plus techniques du football ». Cependant, la suite de l’entretien a réservé une sélection surprenante.

- Publicité-

La liste dévoilée par Neymar a écarté des noms marquants tels que son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, ou même le quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo. Sans équivoque, la nouvelle vedette d’Al-Hilal a mis en avant l’homme qui a été son coéquipier et complice au FC Barcelone : Lionel Messi.

« Si je devais nommer un joueur plus technique que moi… ce serait Leo Messi. Il occupe le sommet et est l’aspiration de tous. Ensuite, je choisirai Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Marco Verratti et Thiago Alcantara », a ajouté Neymar.

Au travers de cette déclaration, Neymar Jr. a non seulement reconnu les qualités éblouissantes de ses paires, mais a également rendu hommage à des artistes du ballon qui, tout comme lui, continuent d’émerveiller les fans du monde entier par leur maîtrise exceptionnelle du jeu.

Articles similaires