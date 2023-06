Sans le Bénin, l’équipe type africaine de la saison en Europe avec 4 Algériens et 1 Sénégalais

- Advertisement -

Le site spécialisé Sofascore a dressé son équipe type africaine de la saison en Europe. Un onze dominé par l’Algérie avec 4 représentants.

Avec la plupart de ses internationaux évoluant dans des divisions inférieurs ou dans des championnats peu médiatisés, le Bénin n’aura pas de représentant dans l’équipe type africaine de la saison en Europe. Un onze dominé par l’Algérie avec 4 joueurs sur la feuille de match.

Il s’agit de Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Nabil Bentaleb (Angers), Ismaël Bennacer (AC Milan) et Riyad Mahrez (Manchester City), qui ont réalisé une saison exceptionnelle avec leurs clubs respectifs. Le capitaine des Fennecs a réalisé le triplé avec Manchester City, remportant la FA Cup, le championnat d’Angleterre et la Ligue des champions.

Dans le reste de cette équipe type de Sofascore, spécialisé dans les statistiques des joueurs, on retrouve le défenseur camerounais de Chelsea, Kalidou Koulibaly, le gardien de but de l’Inter Milan, André Onana, Mohammed Salisu du Ghana, qui évolue à Southampton, Elyes Skhiri de la Tunisie, qui joue à Cologne en Bundesliga, Hamza Sakhi du Maroc, qui évolue à l’AJ Auxerre, Mohamed Salah d’Égypte, qui joue à Liverpool, et Victor Osimhen du Nigeria, qui évolue à Naples.

Le onze type africain de la saison en Europe:

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للاعبين الافارقة الممارسين بالدوريات الخمس الكبرى موسم 22/23 🌍 pic.twitter.com/WBpO3iO8HO — SofascoreAR (@SofaScoreARB) June 13, 2023

