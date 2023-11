Reprise de Kidal : une belle leçon malienne d’autodétermination

- Publicité-

Dans l’histoire tumultueuse du Mali, le 14 novembre 2023 restera gravé comme un jour de triomphe national. Après une décennie marquée par l’incertitude et l’intervention étrangère, les forces armées maliennes ont repris Kidal, mettant fin à une occupation qui semblait interminable. Cette victoire, loin d’être un simple fait militaire, est un symbole puissant de la résilience et de l’autodétermination d’une nation.

Retour en janvier 2013, le Mali, secoué par des mouvements djihadistes, se retrouve à un carrefour critique. La demande d’aide du président par intérim Diokunda Trauré à la France marque le début de l’opération Serval. Cette intervention, initialement perçue comme un soutien, s’est rapidement transformée en une présence militaire prolongée, avec des objectifs et des résultats de plus en plus mitigés.

L’année 2013 a été particulièrement significative. En janvier, l’armée française s’engage au Mali, mais dès le mois de mai, elle interdit à l’armée malienne d’entrer à Kidal, une décision qui soulève des questions sur les véritables intentions de la France. Cette interdiction a non seulement limité la souveraineté du Mali sur son propre territoire, mais a également semé les graines d’un futur conflit d’intérêts.

Le tournant de cette saga intervient avec l’ascension du colonel Assimi Goita. En mai 2021, il prend le pouvoir, et en mai 2022, il met fin aux accords de coopération militaire avec la France. Une décision audacieuse, très critiquée parfois par les Africains eux-mêmes, marque pourtant le début d’une nouvelle ère pour le Mali, une ère où le pays reprend le contrôle de son destin.

Le départ des derniers soldats français en août 2022 et l’abandon du camp de Kidal par la MINUSMA en octobre 2023 laissent un vide que les forces maliennes s’empressent de combler. Leur entrée à Kidal le 14 novembre 2023 n’est pas seulement une victoire militaire, c’est une déclaration d’indépendance, un message clair que le Mali peut et va se défendre par ses propres moyens.

Cette victoire est d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée en seulement deux ans, là où une coalition internationale, dirigée par la France, a échoué pendant une décennie. Cela soulève évidemment des questions cruciales sur l’efficacité des interventions militaires étrangères et sur la nécessité pour les nations africaines de prendre en main leur propre sécurité.

L’histoire retiendra que le Mali, face à l’adversité, n’a pas fléchi. Au contraire, il a montré au monde qu’avec détermination et autonomie, même les défis les plus redoutables peuvent être surmontés. La reconquête de Kidal n’est pas seulement une victoire militaire ; c’est une victoire pour l’autodétermination, un exemple éloquent pour toutes les nations aspirant à la maîtrise de leur destin.