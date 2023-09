Rentrée scolaire au Togo: le Lycée 2 Février d’Agbalépodogan fermé par le gouvernement

- Publicité-

Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et technique du Togo, le Professeur Komla Dodzi Kokoroko, a annoncé la fermeture du Lycée du 2 Février d’Agbalépédogan, situé dans la Commune du Golfe 5 à Lomé, en raison de son état de décrépitude avancée.

Les apprenants du Lycée 2 Février d’Agbalépédogan dans la Préfecture du Golfe à Lomé, ne peuvent intégrer les salles de classes dudit établissement à cette rentrée scolaire 2023 – 2024. Pour cause, l’établissement, qui accueillait jusqu’à 1500 élèves, présente des risques potentiels pour la sécurité des apprenants et du personnel enseignant.

Dans un arrêté daté du 25 septembre 2023, le ministre a expliqué que les inspections effectuées pendant les vacances ont révélé que les bâtiments du Lycée 2 Février étaient dans un état de vétusté tel qu’ils pourraient s’effondrer à tout moment. Face à cette situation critique, il a pris la décision de fermer l’école afin de protéger la vie des élèves et du personnel.

Le ministère a exhorté les étudiants à se tourner vers d’autres lycées de la région, notamment ceux de Cacavéli, de Bè Klikamé, d’Avédji-Elavanyo et d’Agoè-Nyivé Centre, pour poursuivre leur éducation. Cette décision vise à minimiser les perturbations dans le parcours académique des élèves tout en garantissant leur sécurité.

Il convient de noter que le Lycée 2 Février d’Agbalépédogan a été inauguré en 1991, soit il y a 32 ans. Au fil des ans, il est devenu de plus en plus vétuste, et les autorités éducatives n’avaient pas été en mesure de mener à bien les travaux de rénovation nécessaires pour garantir la sécurité de ses occupants.

