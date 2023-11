« Rechute », Didistone Olomidé justifie sa présence au spectacle de Fally Ipupa à Paris (photo)

Moins de 6 mois après son baptème la célèbre Didistone a rapidement renoué avec la musique mondaine. Alors qu’il y a quelques mois, la fille de Koffi Olomidé déclarait qu’elle ne s’impliquerait plus dans ce genre de musique.

La fille aînée de Koffi Olomidé, Didistone, ne pouvait pas résister longtemps. Le mannequin congolais basé en France a succombé à nouveau à la tentation de la musique profane. C’est ce qui justifie sa présence au spectacle de Fally Ipupa le week-end dernier à la Défense Arena de Paris. Ce qui a suscité une réaction étonnée de la part d’un abonné sur le réseau social Tik-Tok.

Ce dernier s’est directement interrogé sur la raison de la présence de la fille du légendaire Mopao Mokonzi à cet événement, étant donné qu’elle affirme désormais être une enfant de Dieu. La réponse a été simple : « rechute », a-t-elle répondu. En d’autres termes, Didistone n’a pas totalement abandonné la musique mondaine, contrairement à ce qu’elle avait laissé entendre au lendemain de son baptême par immersion.

« Cela fait maintenant plus d’un an que je me bats pour arrêter la musique mondaine. Ce n’est pas une décision récente. Au début, c’était vraiment difficile. J’ai fait des rechutes à plusieurs reprises, j’arrêtais puis recommençais un peu, pour ensuite arrêter à nouveau, et ainsi de suite.

Mais finalement, depuis un certain temps maintenant, grâce au soutien du Saint-Esprit, j’ai réussi à arrêter complètement. Et lorsque tu découvres les réalités spirituelles qui se cachent derrière tout ça… ça te répugne. Personnellement, cela me met mal à l’aise maintenant. », avait t-elle indiqué après avoir consacré sa vie à Dieu :

Il est surprenant pour ses fans de la voir si facilement replonger dans l’univers de la musique profane. Du coup, de nombreuses personnes restent néanmoins sceptiques quant à la sincérité de la conversion de Didistone.