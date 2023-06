Real Madrid: Vinicius Jr réagit au départ de Karim Benzema

Vinicius Junior a posté un message sur les réseaux sociaux ce dimanche pour rendre hommage à Karim Benzema, qui quitte le Real Madrid en fin de saison.

«Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes » a notamment écrit le club espagnol pour annoncer le départ de son capitaine en fin de saison.

Après 14 ans à Madrid, Karim Benzema va donc entamer une nouvelle étape de sa carrière, mettant fin à son duo avec Vinicius Jr. Le brésilien, qui a beaucoup appris du Ballon d’Or 2022, a tenu à lui rendre hommage. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Vini a notamment remercié KB9 pour tout ce qu’il a apporté à sa carrière.

« Benzvini, Vinzema… Peu importe. Le résultat a toujours été le même : des buts, des rires, des titres et, surtout, de l’apprentissage. Lorsque le garçon trop timide de São Gonçalo est arrivé à Madrid en 2018, tu as été le premier à m’accueillir. Je ne l’oublierai jamais. J’ai grandi avec toi. Nous avons gagné en Espagne, en Europe et dans le monde ensemble. Et j’ai pu applaudir ton Ballon d’or avec beaucoup de fierté. Je garderai toujours nos vidéos comme source d’inspiration et le souvenir d’une période inoubliable. Karim, tu nous manqueras beaucoup. Merci pour tout légende« , a écrit le numéro 20 madrilène.

Après des débuts compliqués ensemble, Vinicius Jr et Karim Benzema sont devenus l’arme principale du Real Madrid ces dernières années. Cette saison, le Brésilien et le Français totalisent à eux deux, 53 buts et 27 passes décisives. La fin d’une belle histoire.

