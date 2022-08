Real Madrid: « l’histoire que j’ai vécue est incroyable », les adieux de Casemiro

Lors d’une cérémonie d’hommage en son honneur ce lundi, Casemiro a fait ses adieux au Real Madrid en compagnie du président Florentino Perez.

C’est la fin d’une belle histoire. Après huit années au Real Madrid, Casemiro a fait ses adieux au club espagnol ce lundi lors d’une conférence de presse émouvante, après son transfert à Manchester United pour la somme de 70 millions d’euros. Enlacé par Carlo Ancelotti, Casemiro a d’abord été salué par le président Florentino Perez.

« C’est un jour pour rendre hommage à l’une de nos références dans cette merveilleuse époque que vit le Real Madrid. Cher Casemiro, je me souviens de ton arrivée alors que tu n’avais que 20 ans. Je me souviendrai toujours de tes 20 minutes extraordinaires à Dortmund qui ont été la clé de la Décima (en 2014). Dix ans ont passé et tu es devenu l’un de nos mythes. Je n’ai jamais pensé, en toute honnêteté, que ce jour pourrait arriver« , a confié le président madrilène. Ce fut ensuite au tour de Casemiro de prendre la parole. Au bord des larmes, le néo-Mancunien a eu beaucoup de mal à prononcer quelques mots.

« Quand ma femme et moi sommes arrivés ici, je ne connaissais personne. Nous allions dans un nouveau pays, dans un club où beaucoup de gens ne nous connaissaient pas et nous avons construit notre vie ici. […] Mais je dois parler de Modric et Kroos. J’ai beaucoup apprécié le football avec eux. Merci au club qui m’a formé en tant que personne et en tant que joueu. L’histoire que j’ai vécue est incroyable. Ce club a les meilleurs joueurs, c’est pourquoi il est toujours le meilleur et il continuera à gagner« , a fini par déclarer le “Tank”.

Arrivé au Real Madrid en 2013 en provenance de Sao Paulo contre 6 M€, puis prêté une saison à Porto, Casemiro a remporté 5 Ligue des Champions, 3 Coupe du Monde des Clubs et 3 Liga, pour ne citer que cela, avec son désormais ex club. Selon la presse anglaise, le brésilien va signer pour 4 ans avec United (avec 1 en option) et va toucher un salaire de 22 millions d’euros par an.