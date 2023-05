Real Madrid: le plan de Carlo Ancelotti pour museler Manchester City

-Publicité-

Carlo Ancelotti prépare déjà la demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Et l’entraineur du Real Madrid réfléchit à aligner une défense plus solide pour contenir les assauts offensifs des Cityzens.

Séparés sur un nul spectaculaire (1-1) au Santiago Bernabeu, le Real Madrid et Manchester City se croiseront mercredi prochain à l’Etihad stadium pour la manche retour de la demi-finale de la Ligue des champions. Un duel crucial pour les deux géants européens où la victoire est impérative pour se qualifier pour la finale.

Un nouveau défi surtout pour les Madrilènes en quête d’une deuxième finale consécutive. Et Carlo Ancelotti réfléchit déjà au Onze à aligner pour cette rencontre. Si son homologue espagnol devrait reconduire la même équipe qu’à l’aller, le technicien italien songerait à modifier sa composition, avec une défense plus solide.

Avec le retour de suspension d’Eder Militao, absent au Bernabeu, le coach de la Casa Blanca réfléchit à associer le Brésilien avec Antonio Rudiger en charnière centrale. David Alaba lui, retrouverait son poste de latéral gauche au côté de Dani Carvajal et Eduardo Camavinga serait relégué sur le banc.

Une défense plus compacte donc et moins offensive, et qui aura pour but de contrer les multiples offensives Citizens, et surtout, de museler un Erling Haaland frustré par son manque d’opportunités lors du match aller. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, vendredi, le technicien italien avait indiqué qu’il étudierait toutes les possibilités: « La charnière contre City ? Je ne sais pas, je dois vous dire que j’hésite beaucoup. »

