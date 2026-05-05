Real Madrid : la pétition « Mbappé Out » dépasse les 70 000 signatures en une heure

Une pétition en ligne intitulée « Mbappé Out », lancée mardi 5 mai par des supporters madrilènes pour réclamer le départ de l’attaquant français Kylian Mbappé du Real Madrid , a recueilli plus de 70 000 signatures en moins d’une heure, dépassant largement l’objectif initial de 50 000 fixé par ses initiateurs.

Hébergée sur le site mbappeout.replit.app, la pétition s’adresse explicitement aux supporters du club. « Madridistas, faites entendre votre voix. Si vous pensez qu’un changement est nécessaire, ne restez pas silencieux », peut-on lire sur la page d’accueil. Le hashtag #MbappéOut s’est propagé en parallèle sur les réseaux sociaux, accompagné d’images détournées du joueur frappées du mot « Fuera » (« dehors » en espagnol).

La pétition intervient quelques jours après la diffusion de photographies montrant Kylian Mbappé en escapade en Italie avec l’actrice espagnole Ester Expósito, alors qu’il avait été déclaré indisponible pour blessure aux ischio-jambiers. Selon le quotidien sportif Marca, ce voyage a été mal accueilli dans le vestiaire, d’autant qu’un précédent séjour à Paris en mars dernier, également pendant une période d’arrêt médical, avait suscité des remarques en interne.

Les images ont alimenté un mouvement de mécontentement déjà installé dans une partie du public madrilène, sur fond de saison sans trophée majeur et de tensions internes. Selon ESPN, des sources proches du centre d’entraînement de Valdebebas font état de relations tendues entre Kylian Mbappé et l’attaquant brésilien Vinícius Júnior, plusieurs voix au sein du club estimant que la situation ne se débloquerait qu’avec le départ de l’un des deux joueurs.

Un paradoxe statistique

La fronde des supporters contraste avec les performances individuelles du joueur. Kylian Mbappé totalise 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues sur la saison 2025-2026, statistiques rarement contestées dans le football européen. La direction du Real Madrid n’a pas réagi publiquement à la pétition.

L’attaquant français, recruté libre par le Real Madrid en juin 2024 pour cinq saisons, après sept ans au Paris Saint-Germain, est sous contrat jusqu’en 2029. Son salaire élevé et la durée restante de son engagement constitueraient des freins importants pour les clubs susceptibles de l’accueillir, dans l’hypothèse d’un transfert anticipé.

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid avait été célébrée à Madrid en juin 2024 comme l’aboutissement d’un dossier ouvert depuis sept ans. Le quotidien Marca avait alors titré « Ce dont tu as toujours rêvé » à sa Une, et la Liga avait comparé ce recrutement à l’ère des Galactiques. Moins de deux ans plus tard, le joueur fait l’objet d’une mobilisation de signataires d’une ampleur inédite contre un attaquant en activité du club.

Le Clasico face au FC Barcelone est programmé ce week-end. La présence de Kylian Mbappé sur le terrain reste incertaine, le joueur étant toujours en phase de récupération après sa blessure aux ischio-jambiers.