FC Barcelone : Lamine Yamal bat le record de précocité détenu par Kylian Mbappé

Lamine Yamal poursuit son ascension et confirme qu’il est l’un des phénomènes du football européen. Samedi, l’ailier de 18 ans a encore pesé sur une rencontre en ouvrant le score lors du succès net du FC Barcelone contre Majorque (3-0), à l’occasion de la 23e journée de Liga.

Cette réalisation porte son total à 24 buts en 92 apparitions en championnat espagnol, un bilan qui le place désormais au sommet chez les joueurs de moins de 19 ans sur l’ensemble des cinq grands championnats du XXIe siècle. En dépassant le seuil atteint par Kylian Mbappé à cet âge, Yamal s’affirme comme un prodige capable d’inscrire son nom dans les statistiques d’exception.

Formé à La Masia, le jeune Espagnol s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du dispositif barcelonais. Sa vitesse, son sens du dribble et une aisance dans la prise de décision lui permettent d’influencer régulièrement le cours des matches, et de multiplier les performances de haut niveau sous le maillot blaugrana.

Projection et enjeux

Au-delà des chiffres, son évolution pose des questions sur la gestion de son temps de jeu et sur la manière dont Barcelone entend bâtir autour de lui un projet à long terme. Sa montée en puissance intervient alors que le club cherche à consolider sa position en championnat et à rivaliser sur la scène européenne.

Pour les observateurs, la comparaison avec Mbappé illustre surtout le caractère exceptionnel de ses débuts ; elle n’implique pas qu’un parcours identique soit inévitable. Reste que, à 18 ans, Yamal a déjà accumulé suffisamment d’arguments pour susciter l’attention des plus grands et orienter, probablement, les débats sportifs à venir.