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LDC: Henry et Kimpembe pressentis pour présenter le trophée avant la finale PSG–Arsenal

À la veille de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, Thierry Henry et Presnel Kimpembe pourraient être associés à la présentation du trophée sur la pelouse. Une tradition symbolique que le défenseur parisien a déjà qualifiée de « grand honneur » à l’approche du choc européen.

Romaric Déguénon
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Football
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LDC: Henry et Kimpembe pressentis pour présenter le trophée avant la finale PSG–Arsenal
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Selon les informations du Parisien, la cérémonie d’avant-finale de la Ligue des champions pourrait réunir deux figures emblématiques des clubs finalistes : Thierry Henry, légende d’Arsenal, et Presnel Kimpembe, symbole du Paris Saint-Germain, seraient chargés de présenter le trophée sur la pelouse avant le coup d’envoi. Une tradition désormais bien ancrée en amont de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, qui veut que d’anciens joueurs marquants des deux équipes finalistes participent à ce moment symbolique.

L’an passé, cette mission avait été confiée à Javier Pastore et Javier Zanetti, quelques minutes avant la victoire éclatante du PSG face à l’Inter Milan à Munich. De son côté, Presnel Kimpembe a confirmé avoir été désigné par le club parisien pour représenter le PSG lors de cette séquence protocolaire. « C’est un grand honneur de représenter le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions », a-t-il déclaré. Le défenseur central a également ajouté : « J’espère que cela portera chance à l’équipe et à tous les supporters parisiens. »



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