Ligue des champions: le groupe du PSG face à Arsenal

À la veille de la finale de Ligue des champions face à Arsenal, le Paris Saint-Germain aborde le rendez-vous avec un groupe quasi complet. Les retours d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé viennent renforcer un effectif parisien déterminé à conserver son titre européen.

Le Paris Saint-Germain est prêt pour le rendez-vous le plus attendu de sa saison. À la veille de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le club parisien a dévoilé un groupe de 24 joueurs convoqués par Luis Enrique pour tenter de conserver sa couronne européenne. Et la grande nouvelle pour les supporters parisiens concerne les retours d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé. Touchés ces derniers jours, les deux cadres offensifs et défensifs figurent bien dans la liste retenue par l’entraîneur espagnol et seront disponibles pour ce choc continental.

Un signal fort envoyé par le PSG avant cette affiche face aux Gunners, alors que l’état physique des deux internationaux alimentait les inquiétudes depuis plusieurs jours. Autre retour remarqué : celui de Quentin Ndjantou. Éloigné des terrains depuis décembre 2025 à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, le jeune Parisien retrouve enfin le groupe professionnel au meilleur moment de la saison. Luis Enrique pourra également compter sur l’ossature habituelle de son équipe avec Marquinhos, Vitinha, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Bradley Barcola, tous présents pour cette finale où le PSG tentera d’enchaîner un deuxième sacre européen consécutif.

Le groupe parisien : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Ruiz, Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, Lee, Hernandez, Mayulu, Mendes, Dro, Barcola, Chevalier, Zaïre-Emery, Safonov, Ndjantou, Mbaye, Pacho, Neves, Marin.





