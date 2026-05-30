Mondial 2026: Roberto Martinez encense Ronaldo, toujours au cœur du projet portugais

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a réaffirmé toute l’importance de Cristiano Ronaldo au sein de la Seleção. En quête d’un sixième Mondial historique, le capitaine portugais demeure l’une des principales armes de son équipe.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le Portugal avance avec ambition et l’espoir de jouer les premiers rôles sur les pelouses nord-américaines. Placée dans le groupe K avec la Colombie, l’Ouzbékistan et la République démocratique du Congo, la sélection lusitanienne pourra compter sur l’expérience de son capitaine emblématique, Cristiano Ronaldo.

Présent en conférence de presse, le sélectionneur Roberto Martinez a tenu à souligner l’importance du quintuple Ballon d’Or au sein du vestiaire portugais. Pour le technicien espagnol, l’attaquant continue d’incarner bien plus qu’un simple leader sportif. Auteur d’une saison aboutie sous les couleurs d’Al-Nassr, Ronaldo aborde la compétition avec l’ambition de marquer encore un peu plus l’histoire. Une participation au Mondial lui permettrait notamment d’atteindre le cap exceptionnel de six Coupes du monde disputées, un record qu’il partagerait avec Lionel Messi.

Mais au-delà des statistiques, Martinez insiste sur l’exemplarité de son capitaine. Selon lui, la longévité du joueur de 41 ans repose sur une discipline irréprochable, une préparation minutieuse et une motivation intacte malgré les années. Le sélectionneur portugais voit en Ronaldo une référence pour les nouvelles générations, saluant son exigence quotidienne et sa capacité à se remettre constamment en question. À l’heure où le Portugal rêve d’un parcours historique, l’ancienne star du Real Madrid demeure plus que jamais l’un des visages de cette sélection ambitieuse.





