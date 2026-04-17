Le Real Madrid pense à Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino pour son banc

Après une saison décevante, le Real Madrid envisage un changement d’entraîneur et cible Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino pour relancer son projet sportif.

Le Real Madrid réfléchit déjà à l’avenir de son banc. En cas de départ d’Álvaro Arbeloa, deux profils de renom auraient été identifiés : Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino. Éliminés de la Ligue des champions par le Bayern Munich mercredi, les Madrilènes vivent une fin de saison délicate.

En Liga, le club accuse également un retard de neuf points sur le FC Barcelone, compromettant sérieusement ses ambitions de titre. Dans ce contexte, la perspective d’un exercice sans trophée pousse la direction à envisager des changements majeurs. Selon la presse anglaise, le président Florentino Pérez apprécie particulièrement les profils de Klopp et Pochettino.

Le technicien allemand occupe actuellement un rôle stratégique au sein du groupe Red Bull, tandis que l’Argentin s’apprête à diriger la sélection des États-Unis lors de la prochaine Coupe du monde. Deux pistes de haut niveau pour un Real Madrid en quête de renouveau.



