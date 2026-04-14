Kylian Mbappé: «jouer au Real Madrid, c’est comme un cadeau de Dieu»

Malgré une saison prolifique, Kylian Mbappé traverse une zone de turbulences avant le quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le Français assume et se prépare à répondre sur le terrain.

Kylian Mbappé avance sous les projecteurs. Auteur d’un exercice impressionnant sur le plan statistique, l’attaquant du Real Madrid n’échappe pourtant pas aux critiques, particulièrement vives depuis son retour de blessure. Malgré un but inscrit lors de la défaite concédée à l’aller face au Bayern Munich, l’international français se retrouve au centre des débats à l’approche d’un rendez-vous crucial. Mercredi, sur la pelouse de l’Allianz Arena, les Merengues devront renverser la tendance pour espérer poursuivre leur route en Ligue des champions.

Dans ce contexte tendu, Mbappé a choisi de faire face. Interrogé par GQ, le Bondynois a livré un discours lucide sur les exigences du très haut niveau. « Aujourd’hui, le talent ne suffit plus. Ce qui compte, c’est la régularité », a-t-il confié, conscient que la constance est la clé pour durer au sommet. Loin de fuir ses responsabilités, le capitaine de l’équipe de France assume pleinement la pression qui entoure son statut. « La pression m’aide à maintenir un niveau d’excellence », a-t-il expliqué, tout en rappelant qu’aucun joueur ne peut être irréprochable à chaque sortie.

Pour autant, Mbappé ne perd pas de vue l’essentiel. Évoluer au Real Madrid reste, à ses yeux, un privilège rare. Une expérience qu’il savoure, malgré les attentes colossales qui l’accompagnent. Habitué à se réinventer, l’ancien Parisien insiste sur l’importance de l’adaptation et de l’écoute pour continuer à progresser. Un état d’esprit qu’il entend incarner dans les semaines à venir, alors que la fin de saison s’annonce décisive, aussi bien en club qu’à l’international. Désormais, une seule réponse est attendue : celle du terrain. Face au Bayern, Mbappé aura l’occasion de faire taire les critiques et de confirmer son statut de leader dans les grands rendez-vous.