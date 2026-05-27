Mondial 2026, Argentine: Lionel Scaloni donne des nouvelles de Messi

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, l’état physique de Lionel Messi a suscité une vive inquiétude après une gêne musculaire à l’ischio-jambier gauche. Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a toutefois tenu à se montrer rassurant, indiquant que les premiers examens n’étaient pas alarmants, tout en appelant à la prudence avant les prochaines évaluations médicales.

À quelques semaines du début de la Coupe du monde 2026, l’Argentine a retenu son souffle après un nouvel épisode physique impliquant Lionel Messi. L’attaquant de l’Inter Miami a ressenti une gêne musculaire à l’ischio-jambier gauche lors du week-end dernier, provoquant une vague d’inquiétude chez les supporters de l’Albiceleste. Rapidement interrogé sur l’état de santé de son capitaine, le sélectionneur Lionel Scaloni a tenu à apporter des précisions rassurantes. Le technicien argentin a indiqué que les premiers examens n’avaient rien révélé d’alarmant, tout en appelant à la prudence dans le suivi médical du joueur de 39 ans.

Scaloni a souligné que le staff espérait évidemment éviter toute complication à ce stade de la préparation, mais que des analyses complémentaires seraient nécessaires pour évaluer précisément l’évolution de la situation. L’objectif reste de permettre au numéro 10 d’aborder la compétition dans les meilleures conditions possibles. Si l’Inter Miami se veut prudent, ces premières nouvelles apaisent également les inquiétudes du côté de l’Argentine, où l’état de forme de Messi demeure un sujet central à l’approche du tournoi.





