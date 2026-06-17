CDM 2026: Ronaldo et Bakambu alignés d’entrée, les compos officielles de Portugal – RDC

Attendue parmi les favoris de la compétition, la sélection portugaise débute son Mondial à Houston contre une RD Congo de retour sur la scène mondiale après plus de cinquante ans d’absence. Un duel aux enjeux bien différents mais à la même ambition : réussir son entrée. Les compos des deux formations sont tombées.

L’heure des grands débuts a sonné pour le Portugal. Considérée comme l’un des prétendants au titre, la sélection lusitanienne lance sa campagne mondiale ce mercredi à Houston avec un premier rendez-vous face à la République démocratique du Congo. Portés par leur capitaine Cristiano Ronaldo, les Portugais abordent cette compétition avec de grandes ambitions. Malgré une génération talentueuse et plusieurs parcours remarquables sur la scène internationale, la Seleção court toujours après un premier sacre mondial. Face aux Léopards, l’objectif est donc clair : démarrer par une victoire afin de prendre rapidement les commandes de son groupe.

Pour cette entrée en matière, Roberto Martinez a misé sur son organisation habituelle en 4-3-3. Devant Diogo Costa, la défense est articulée autour de João Cancelo, Nuno Mendes, Renato Veiga et Tomás Araujo. Au milieu, Vitinha et João Neves épaulent Bruno Fernandes, chargé d’animer le jeu portugais. En attaque, Bernardo Silva et Pedro Neto accompagnent Cristiano Ronaldo, attendu comme l’une des grandes attractions du tournoi.

En face, la RD Congo retrouve la Coupe du monde pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle. Les hommes de Sébastien Desabre arrivent sans complexe et comptent bien profiter de cette occasion historique pour bousculer la hiérarchie. Organisés en 3-5-2, les Congolais s’appuieront notamment sur Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa et Cédric Bakambu pour tenter de créer la surprise. Sur le papier, le Portugal part favori. Mais dans un Mondial où chaque match peut réserver son lot de surprises, les Léopards espèrent déjouer les pronostics et marquer les esprits dès leur retour sur la plus grande scène du football mondial.

Les onze entrants des deux équipes:

Portugal : Costa – Cancelo, Veiga, Araujo, Mendes – Neves, Vitinha, Fernandes – Silva, Ronaldo (c), Neto.

RD Congo : Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba (c), Kapuadi, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, E. Kayembe – Bakambu, Wissa.