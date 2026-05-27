Mondial 2026: Michael Essien affiche son optimisme avant le choc Ghana–Angleterre

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, Michael Essien a affiché son optimisme avant le choc du groupe L entre le Ghana et l’Angleterre. L’ancienne gloire des Black Stars, passée par Chelsea, a salué la qualité des Three Lions tout en laissant transparaître son attachement indéfectible à la sélection ghanéenne.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le Ghana se prépare à un affrontement de prestige face à l’Angleterre dans le groupe L. Et pour Michael Essien, ancienne légende des Black Stars, l’heure est à la confiance, malgré la difficulté du défi qui attend son pays. Invité sur Sky Sports, l’ex-milieu de terrain de Chelsea a reconnu la qualité de l’adversaire anglais, tout en laissant parler son attachement au Ghana. « Ce sera un super match, un grand match que tout le monde attend. J’espère que ce sera un beau spectacle et que la meilleure équipe gagnera», a-t-il confié. Avant d’ajouter avec le sourire : « J’espère que le Ghana va les battre. »

La sélection anglaise, toujours très attendue dans les grandes compétitions, pourrait néanmoins se présenter avec un groupe légèrement remanié, marqué par l’absence de certains cadres habituels. Une situation qui n’empêche pas Essien de saluer la profondeur de l’effectif des Three Lions. « Plus sérieusement, ils ont réuni les meilleurs joueurs possibles pour représenter leur pays. Ce sera passionnant à suivre. Il ne nous reste plus qu’à profiter du spectacle », a-t-il poursuivi.

Dans ce groupe relevé, le Ghana affrontera le Panama le 17 juin, avant ce choc très attendu contre l’Angleterre le 23 juin. Les Black Stars boucleront ensuite leur phase de groupes face à la Croatie le 27 juin. Pour Essien, qui a passé près d’une décennie en Premier League, cette affiche revêt une saveur particulière. Mais le message reste clair : croire en les Black Stars, jusqu’au bout.





