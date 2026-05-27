Mercato: le Barça passe à l’offensive pour Anthony Gordon

Le FC Barcelone a entamé des discussions avec Newcastle pour tenter de recruter Anthony Gordon cet été. Très convoité en Europe, l’ailier anglais intéresse également Arsenal et le Bayern Munich, mais le club catalan semble vouloir accélérer dans ce dossier.

Le FC Barcelone a accéléré sur le dossier Anthony Gordon et serait déjà entré en discussions directes avec Newcastle en vue d’un possible transfert lors du mercato estival. L’ailier anglais, auteur de prestations remarquées cette saison avec les Magpies, suscite également l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont Arsenal et le Bayern Munich.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le club catalan souhaite toutefois prendre de l’avance dans ce dossier. Le directeur sportif blaugrana, Deco, se serait récemment rendu au Royaume-Uni afin d’entamer des négociations autour du joueur. Le journaliste italien affirme également que Gordon se montre particulièrement séduit par l’idée d’un transfert vers le Barça.

« Barcelone est en discussions directes avec Newcastle au sujet d’Anthony Gordon », a écrit Romano sur X. Avant d’ajouter : « Le joueur est très intéressé par ce transfert, mais d’autres clubs sont également en course. » Toujours selon la même source, le Bayern Munich ainsi que plusieurs formations de Premier League suivent de près l’évolution de la situation.





