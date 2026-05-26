Mondial 2026: la liste du Ghana, avec Antoine Semenyo

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, a dévoilé une liste de 28 joueurs pour le tournoi. Entre cadres expérimentés, talents de Ligue 1 et absences remarquées, le technicien portugais prépare activement le retour du Ghana sur la scène mondiale.

Le Ghana a dévoilé une liste de 28 joueurs pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Carlos Queiroz a choisi de mélanger expérience et jeunesse afin de préparer au mieux les Black Stars pour leur retour sur la scène mondiale après leur absence lors de la dernière CAN. Le technicien portugais a notamment surpris en convoquant cinq gardiens de but, signe qu’il souhaite encore évaluer plusieurs profils avant de finaliser son groupe définitif. En attaque, Antoine Semenyo, Inaki Williams et le vétéran Jordan Ayew mèneront les ambitions offensives de la sélection ghanéenne.

Plusieurs joueurs évoluant en Ligue 1 figurent également dans cette présélection, dont Ernest Nuamah, de retour de blessure avec l’Olympique Lyonnais, Alidu Seidu, Marvin Senaya, Gideon Mensah, Elisha Owusu ou encore Augustine Boakye. Thomas Partey apportera quant à lui son expérience au milieu de terrain. Cette liste est toutefois marquée par les absences notables de Mohammed Kudus, André Ayew et Mohammed Salisu, des choix qui suscitent déjà des interrogations au Ghana avant le Mondial 2026.

La liste du Ghana

Gardiens : Benjamin Asare (Accra Hearts of OAK SC), Lawrence Ati-Zigi (FC Saint-Gall), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of OAK SC), Paul Reverson (Ajax)

Défenseurs : Baba Abdul Rahman (Paok Salonique), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Marvin Senaya (AJ Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsbourg), Kojo Oppong Peprah (OGC Nice), Alexander Djiku (Spartak Moscou)

Milieux de terrain : Elisha Owusu (AJ Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kiwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (AS Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Kamaldeen Sulemana (Atalanta Bergame)

Attaquants : Christopher Bonsu Baah (Al Quadsiah), Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince, Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)





