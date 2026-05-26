Manchester United: Patrice Evra milite pour l’arrivée de Victor Osimhen

Patrice Evra estime que Victor Osimhen pourrait devenir un renfort décisif pour Manchester United. L’ancien défenseur des Red Devils appelle son ancien club à renforcer son attaque en ciblant l’international nigérian, auteur d’une saison XXL avec Galatasaray.

L’ancien défenseur de Manchester United, Patrice Evra, estime que Victor Osimhen pourrait être la pièce manquante de l’attaque des Red Devils. Auteur d’une nouvelle saison convaincante avec Galatasaray, l’attaquant nigérian continue d’attirer les convoitises des plus grands clubs européens. Déjà annoncé par le passé dans le viseur de Manchester United, Chelsea, du FC Barcelone ou encore du Real Madrid, Osimhen reste l’un des profils les plus suivis du marché.

Pour Evra, son ancien club doit franchir le pas afin de renforcer son secteur offensif. « À l’époque, nous avions quatre attaquants exceptionnels, et si vous voulez être compétitif dans toutes les compétitions, il vous faut plus d’attaquants », a confié le Français à Goal. Avant d’ajouter : « Mais si je dois nommer un seul joueur, je dirai Osimhen, car je sais qu’il peut faire la différence. »





