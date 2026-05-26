Real Madrid: les adieux émouvants d’Arbeloa à Gonzalo Garcia

En partance du Real Madrid après une saison sans trophée, Alvaro Arbeloa a adressé un message fort à Gonzalo Garcia après la victoire contre l’Athletic Club (4-2). L’entraîneur espagnol a reconnu un lien particulier avec son jeune attaquant, auteur de l’ouverture du score lors de son ultime match sur le banc madrilène.

L’entraîneur intérimaire du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a adressé un message fort à l’attaquant Gonzalo Garcia au moment de faire ses adieux au club madrilène. L’Espagnol a dirigé son dernier match à la tête des Merengue lors de la victoire 4-2 face à l’Athletic Club, à l’occasion de la 38e et dernière journée de Liga. Arrivé sur le banc en janvier après le départ de Xabi Alonso, Arbeloa n’a toutefois pas réussi à redresser une saison compliquée pour le Real Madrid.

Éliminé par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions, le club madrilène a également vu ses espoirs de sacre en Liga s’envoler après une défaite 2-0 contre Barcelone lors du Clasico décisif. Une deuxième saison consécutive sans trophée qui a poussé Florentino Pérez à lancer une nouvelle révolution sportive. Selon plusieurs sources en Espagne, José Mourinho serait d’ailleurs le grand favori pour reprendre les commandes de l’équipe cet été.

Avant la rencontre contre Bilbao, Arbeloa avait officialisé son départ. Après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, à commencer par Gonzalo Garcia, auteur du premier but madrilène de la soirée. « Monsieur Arbeloa, je vous suis immensément reconnaissant pour tout ce que vous m’avez transmis au cours de ces dernières années. Ce fut un privilège de travailler sous vos ordres, tant à l’académie qu’en équipe première », a écrit l’attaquant sur Instagram.

Un message auquel le technicien espagnol a répondu avec beaucoup de sincérité : « Merci beaucoup, Gon. Tu as été bien plus qu’un simple joueur pour moi. J’aurais aimé être plus juste envers toi. Montre-nous tout ton potentiel. » Âgé de 21 ans, Gonzalo Garcia a bouclé l’exercice 2025/26 avec six buts et une passe décisive en 30 apparitions en Liga.





