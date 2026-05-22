Manchester City: Guardiola reste au club comme ambassadeur mondial

Après dix saisons marquées par une domination historique, Pep Guardiola quitte le banc de Manchester City sans pour autant tourner définitivement la page. Le technicien espagnol poursuivra son aventure au sein du City Football Group dans un nouveau rôle d’ambassadeur mondial et de conseiller technique. Une manière pour les Citizens de conserver l’influence de l’homme qui a transformé le club en puissance majeure du football européen.

Manchester City a officialisé la poursuite de sa collaboration avec Pep Guardiola, qui occupera désormais un rôle d’ambassadeur mondial au sein du City Football Group. Cette annonce intervient après le départ de l’entraîneur espagnol de son poste à la tête de l’équipe première des Citizens, au terme d’une décennie historique sur le banc mancunien. Dans ses nouvelles fonctions, Guardiola apportera son expertise technique aux différents clubs appartenant au City Football Group et participera à plusieurs projets stratégiques ainsi qu’à des collaborations internationales.

À 55 ans, le technicien quitte Manchester City avec le statut d’entraîneur le plus longtemps resté en poste dans l’histoire du club. Son ultime rencontre sur le banc des Skyblues aura lieu dimanche face à Aston Villa, à l’occasion de son 593e match à la tête de l’équipe. Depuis son arrivée à l’Etihad Stadium en 2016, Pep Guardiola a profondément transformé Manchester City, bâtissant l’une des équipes les plus dominantes du football européen moderne. Sous sa direction, le club anglais a remporté 20 trophées majeurs, dont six titres de Premier League ainsi qu’une UEFA Champions League historique en 2023.





