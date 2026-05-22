Real Madrid: Arbeloa annonce son départ

Présent en conférence de presse à la veille du match face à Athletic Bilbao, Alvaro Arbeloa a officialisé son départ du banc du Real Madrid à l’issue de la saison. Arrivé en cours d’exercice pour succéder à Xabi Alonso, le technicien espagnol tourne la page d’une expérience qu’il dit avoir vécue pleinement, entre apprentissage, tensions et volonté de terminer sur une dernière victoire au Santiago-Bernabéu.

L’aventure d’Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid touche à sa fin. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Athletic Bilbao, l’entraîneur madrilène a confirmé qu’il quitterait ses fonctions à l’issue de la saison. Nommé en janvier dernier pour succéder à Xabi Alonso, Arbeloa aura vécu quelques mois agités à la tête de la Casa Blanca. Malgré une saison compliquée et des résultats en dents de scie, l’ancien défenseur espagnol assure quitter le club sans regrets.

Face aux journalistes, le technicien de 43 ans a surtout tenu à remercier le club et ses supporters, qu’il considère comme sa famille après deux décennies passées à Madrid. Il espère désormais offrir une dernière victoire au Santiago-Bernabéu avant de tourner la page. Arbeloa a également reconnu que la gestion d’un vestiaire composé de nombreuses stars n’avait pas toujours été simple. Sans entrer dans les détails, il a admis avoir connu certaines tensions avec plusieurs joueurs au cours de son mandat. Mais il affirme avoir toujours privilégié l’intérêt du club et maintenu une relation respectueuse avec l’ensemble du groupe.

L’ancien international espagnol estime avoir énormément appris de cette expérience, aussi bien sur le plan humain que sportif. Il se dit aujourd’hui prêt à relever un nouveau défi loin de Madrid, après huit années passées au sein de l’encadrement du club. Concernant sa succession, le nom de José Mourinho revient avec insistance ces derniers jours. Interrogé sur un éventuel retour du Portugais, Arbeloa a refusé de se projeter et a assuré qu’il ne rejoindrait pas le futur staff technique madrilène. Le Real Madrid devrait désormais ouvrir un nouveau chapitre, tandis qu’Alvaro Arbeloa s’apprête à poursuivre sa carrière d’entraîneur loin du Bernabéu.





