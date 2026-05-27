LDC: Mikel Arteta confiant avant le choc Arsenal – PSG

À quelques jours de la finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Mikel Arteta s’est montré très ambitieux quant aux chances d’Arsenal de décrocher le premier sacre européen de son histoire. Fraîchement élu entraîneur de la saison en Premier League, le technicien espagnol croit pleinement en ses joueurs avant le rendez-vous de Budapest.

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est montré particulièrement confiant avant la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, prévue samedi à Budapest. Les Gunners tenteront de décrocher la première Ligue des champions de leur histoire contre le PSG, tenant du titre européen. Une rencontre très attendue qui pourrait permettre au club londonien de conclure une saison déjà exceptionnelle. Sacré champion de Premier League le week-end dernier, Arteta a également été élu entraîneur de la saison lundi soir, récompensant le travail accompli avec Arsenal cette année.

Interrogé lors de la cérémonie sur la finale à venir contre le club parisien, le technicien espagnol n’a pas caché ses ambitions : « Nous avons une opportunité incroyable d’écrire une nouvelle page de l’histoire de notre club et nous sommes convaincus que nous allons y parvenir. » Avant d’ajouter avec assurance : « Nous irons à Budapest avec la conviction totale que, dans quelques jours, nous pouvons devenir champions d’Europe. »





