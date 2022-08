Real Madrid – Francfort : les compos officielles de la Supercoupe d’Europe

Le Real Madrid et l’Eintracht Francfort s’affrontent ce mercredi (20h, GMT+1) au Stade olympique d’Helsinki en Supercoupe de l’UEFA 2022. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Vainqueur de la C1, le Real Madrid affronte l’Eintracht Francfort ce mercredi, vainqueur de l’UEFA Europa League, lors de la traditionnelle Supercoupe d’Europe. Il s’agit de la première rencontre en compétition entre les deux équipes depuis la sensationnelle finale de la Coupe d’Europe 1960, lorsque les Merengues remportaient la compétition pour la cinquième fois consécutive, battant Francfort 7-3 à Hampden Park, à Glasgow.

Pour ce choc, Carlo Ancelotti aligne le 4-3-3 vainqueur de Liverpool (1-0), à Saint-Denis, il y a un peu plus de deux mois en finale de C1. Karim Benzema et Vinicius reforment donc leur duo qui a marché sur toute l’Europe la saison dernière. En face, Oliver Glasner opte pour un 3-4-2-1. A noter qu’un seul changement a été opéré par rapport à la finale remportée aux tirs au but face aux Rangers. Lenz prend ainsi la place de Kostic, en passe de rejoindre la Juventus.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Mendy – Kroos, Casemiro, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Eintracht Francfort : Trapp – Touré, Tuta, N’Dicka – Knauff, Sow, Rode, Lenz – Kamada, Lindstrom – Borré