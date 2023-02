RDC: la légende du TP Mazembe, Trésor Mputu, raccroche les crampons

Sans club depuis six mois, l’ancien international congolais et légende vivante du TP Mazembe, Trésor Mputu, a raccroché les crampons, à 37 ans, a annoncé le néo-retraité mercredi lors d’une interview accordée au média local Nyota RTV.

Ex avant-centre des Corbeaux Noirs, Trésor Mputu a passé toute sa carrière en RDC au TP Mazembe où il était traité comme un roi. Le joueur formé à JAC Trésor avait en effet été approché par de grands clubs européens dont Arsenal, Tottenham, PSG ou encre Marseille, mais il a tour à tour décliné les offres. Seul, le club angolais de Kabuscorp a réussi à bénéficier des services du Congolais, qui a disputé deux saisons avec les Angolais (2014-2016).

Pour ceux qui l’ont côtoyé notamment le technicien français Claude Le Roy, Mputu est l’un des joueurs les plus talentueux du continent africain ces 20 dernières années. « La place de Trésor Mputu est parmi les plus grands joueurs africains, martèle celui qui a découvert le prodige au Congo quand celui-ci n’avait que 19 ans. Il y en a qui ont été sacrés Ballon d’or africain et qui n’avaient pas son talent, loin s’en faut », a confié l’ancien sélectionneur du Togo à propos de son ancien joueur, au micro de RFI.