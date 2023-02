« Quand on a la chance d’avoir un père qui s’appelle Séverin Adjovi, il y a des … », Ulrich Adjovi

Ulrich Adjovi s’est prononcé pour la première fois sur son patronyme notamment sur son père, l’ancien locataire de hôtel de ville de Ouidah Sévérin Adjovi.

Le président Directeur du Groupe Empire, Ulrich Adjovi est le fils de l’ancien maire de la ville de Ouidah et ancien ministre Sévérin Adjovi. Souvent discret sur ses liens avec son père, Ulrich Adjovi a fini par lâcher prise et a exprimé pour la toute première fois, sa fierté d’être d’être issue de ses entrailles.

En effet, Ulrich Adjovi a parfois du mal à se défaire du poids de son patronyme. Le PDG du groupe Empire est même agacé par les critiques qui lient sa réussite à sa filiation. « Je me suis battu pour en arriver là, je n’ai pas eu un franc de mon père », a-t-il clarifié Ulrich Adjovi dans un entretien accordé à Jeune Afrique.

Toutefois, l’homme d’affaire et promoteur culturel se dit fier de son patronyme , de sa filiation et surtout d’être le fils de son père, ancien maire de la cité des Kpassè. « Quand on a la chance d’avoir un père qui s’appelle Séverin Adjovi, il y a des portes qui vous sont ouvertes», a-t-il reconnu.

Pour Ulrich Adjovi, la clé de sa réussite se trouve dans sa capacité à être constamment dans l’action. « Nous avons l’habitude, au groupe Empire, de ne pas faire les choses comme les autres. On essaie à chaque fois de pousser le bouchon plus loin », a-t-il expliqué avec fierté.