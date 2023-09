Qualif CAN 2024 (F): la liste des Super Falcons du Nigéria avec  Asisat Oshoala

La Fédération nigériane de football a annoncé une liste de 24 joueuses pour le premier tour des éliminatoires des Super Falcons pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024.

La CAN 2024 sera la 15ème édition du tournoi biennal de football féminin africain organisé par la Confédération africaine de football et devrait se tenir au Maroc. Les retours notables dans l’équipe incluent Asisat Oshoala, Rasheedat Ajibade et Chiamaka Nnadozie, qui représenteront le Nigeria lors du double affrontement contre Sao Tomé-et-Principe.

Les autres joueuses répertoriées dans l’équipe sont Michelle Alozie, Christy Ucheibe, Toni Payne, Ifeaoma Onumonu et Gift Monday. Plusieurs filles issues de clubs locaux sont également appelées, dont Onome Ebi, Esther Onyenezide, Flourish Sebastien et Opeyemi Ajakaye. Manquent cependant à l’appel, des cadres comme Ashleigh Plumptre, Uchenna Kanu et Francesca Ordega.

Le Nigeria accueillera Sao Tomé au stade Mobolaji Johnson le 22 septembre pour le match aller de la rencontre avant de se rendre chez son adversaire pour le match retour, quatre jours plus tard. Cette double confrontation marquera le retour à l’action des Super Falcons depuis leur participation à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, où elles ont échoué en huitième de finale, battues par l’Angleterre.

Liste complète du Nigéria:

Gardiens : Chiamaka Nnadozie (Paris FC) ; Tochukwu Oluehi (Shualat Alsharqia FC, Arabie Saoudite) ; Monlé Oyono (Bayelsa Queens)

Défenseurs : Onome Ebi (Naija Ratels) ; Akudo Ogbonna (Remo Stars Mesdames); Confort Folorunsho (Edo Queens) ; Oluwatosin Demehin (Stade de Reims, France) ; Michelle Alozie (Houston Dash, États-Unis) ; Nicole Payne (Paris Saint-Germain, France) ; Jumoke Alani (Edo Queens); Rofiat Imuran (Stade de Reims, France)

Milieu de terrain : Peace Efih (Sporting Club de Braga, Portugal) ; Esther Onyenezide (FC Robo Queens) ; Christy Ucheibe (SL Benfica, Portugal) ; Rasheedat Ajibade (Atletico Madrid FC, Espagne) ; Toni Payne (FC Séville, Espagne) ; Régina Otu (AS Saint-Etienne, France)

Attaquants : Flourish Sebastine (Bayelsa Queens) ; Ifeoma Onumonu (NY/NJ Gotham FC, États-Unis) ; Asisat Oshoala (FC Barcelone Féminin, Espagne) ; Vivian Ikechukwu (Besiktas JK, Turquie) ; Lundi Cadeau (UDG Tenerife, Espagne) ; Chiamaka Okuchukwu (Rivers Angels) ; Opeyemi Ajakaye (FC Robo Queens).

