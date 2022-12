Qatar 2022: Livakovic dégoûte le Japon aux tirs au but et envoie la Croatie en quarts

La Croatie est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, ce lundi, en battant le Japon aux tirs au but (1-1, 3-1). Le gardien Croate Dominik Livaković s’est illustré lors de la séance des tirs au but en sortant trois tentatives des Nippons.

Après l’Argentine, la France, l’Angleterre et les Pays-Bas, la Croatie a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ce lundi. Opposés au Japon, lors du second tour, les coéquipiers de Luka Modric ont dû attendre la séance des tirs au but pour valider leur ticket pour la suite de la compétition.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie

Dans une rencontre très animée, c’est le Japon qui allumait la première mèche. Shogo Taniguchi, parfaitement trouvé par Wataru Endo, était tout proche de tromper, de la tête, Dominik Livakovic (3e). Surpris d’entrée, la Croatie revenait dans le match et tentait d’ouvrir le score, sans succès malgré une nette domination. Les meilleures occasions du match étaient pour les Japonais qui finissaient par concrétiser en fin de première mi-temps. Sur un corner joué en trois temps, Maeda profitait d’une remise de Yoshida pour ouvrir la marque (1-0, 43e).

Menés à la pause, les Vatreni se devaient de réagir au retour des vestiaires. Face à un bloc nippon, très difficile à bouger, c’est finalement Ivan Perisic qui trouvait la faille un peu avant l’heure de jeu. Sur un centre parfait de Lovren, l’attaquant de Tottenham plaçait une tête puissante pour ramener les siens dans le match (1-1, 55e). Rattrapé au score, le Japon repartait à l’abordage pour repasser devant, sans succès. D’ailleurs plus aucune des deux équipes ne trouvait à nouveau le chemin de filets avant la fin du temps réglementaire.

En prolongation, le Japon et la Croatie, à tour de rôle, se procuraient quelques grosses occasions, mais le score restait toujours bloqué à 1-1 et il fallait passer par la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. A ce jeu, ce sont les Croates qui se sont montré les plus adroits transformant 3 de leur tentative. A noter que le gardien des Vatreni Dominik Livaković a été le héros des siens, en stoppant trois tirs des Nippons. Au prochain tour, la Croatie affrontera le vainqueur de l’autre rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud, prévu ce lundi soir à 20h (GMT+1).