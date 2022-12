Qatar 2022: des militaires algériens arrêtés pour avoir célébré la victoire historique du Maroc

La joie partagée par les Algériens suite à la qualification historique du Maroc en demi-finale du Mondial de football est un coup dur pour le régime algérien. Des soldats algériens qui ont partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle ils célèbrent la victoire des Lions de l’Atlas contre le Portugal, ont été arrêtés.

Malgré les fortes tensions diplomatiques et la méfiance entre le Maroc et l’Algérie, la qualification historique du Maroc en demi-finale du Mondial de football a été célébrée dans les rue d’Algérie. Mais, si le gouvernement algérien peut admettre cette joie aux simples citoyens, les forces spéciales, qui figurent parmi les appareils les plus endoctrinés par le régime en place, n’en ont pas droit.

Selon le site marocain « Le 360 » qui rapporte l’information, des soldats algériens ont été arrêtés pour avoir partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle ils célèbrent la victoire des Lions de l’Atlas lors du match qui les a opposés au Portugal, samedi 10 décembre 2022, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar. Dans leur vidéo, enregistrée dans une caserne militaire, les soldats ont «félicité» leurs «frères» pour la victoire de samedi dernier.

La victoire du Maroc boycottée par la télé publique algérienne

Malgré le fervent soutien des supporters algériens, le JT de la télévision publique algérienne a passé sous silence la qualification historique du Maroc en demi-finale du Mondial de football. Première équipe africaine, et arabe, à atteindre ce stade de la compétition, la victoire du Maroc face au Portugal (1-0) a été occulté par le média d’État algérien dans ses JT de 19 heures (francophone) diffusée le 10 décembre, tout comme dans son édition (francophone) retransmise le lendemain à la mi-journée selon nos constatations. La télé publique algérienne présente en revanche régulièrement une vision sombre et décliniste de son voisin, en décrivant la population marocaine comme « à bout de souffle » car vivant dans un pays menacé par le « chaos ».

Mais, malgré cette campagne médiatique hostile, le bruit de la victoire des Lions de l’Atlas contre la Roja en Coupe du monde 2022 a résonné dans plusieurs villes en Algérie. Des Algériens sont sortis en grand nombre dans les rues du pays pour célébrer la qualification du Maroc en quarts de finale du mondial Qatar 2022.