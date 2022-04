PSG: Sergio Ramos sort du silence sur son avenir

En fin de contrat en juin 2023 avec le PSG, Sergio Ramos s’est prononcé sur son futur avec le club parisien, alors que la presse espagnole annonce un départ de défenseur cet été.

Voilà une sortie qui devrait mettre un terme (au moins pour un temps) aux spéculations sur l’avenir de Sergio Ramos. Alors que la presse espagnole a fait en début de semaine l’écho d’un probable départ du défenseur du PSG au prochain mercato estival, ce dernier est monté au créneau pour siffler la fin de la récréation.

Dans un entretien avec Ludovic Giuly pour Prime Video, l’ancien capitaine du Real Madrid a envoyé un message clair sur la suite de sa carrière. Le joueur de 36 ans ne se voit pas raccrocher les crampons et souhaite poursuivre l’aventure avec le club parisien pour plusieurs années encore, tout au moins jusqu’à la fin de son contrat.

« J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis ensuite vivre une autre expérience, a répondu l’Espagnol de 36 ans. Ici, j’ai deux ans de contrat à Paris, on va essayer d’en faire trois. Une année de plus, et puis après on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit bien concentré« .

Arrivée au PSG au dernier mercato d’été avec pour objectif d’aider le club à gagner sa première League des champions, Sergio Ramos est encore loin de convaincre ses dirigeants avec seulement six apparitions en Ligue 1. Dernièrement, la presse française a révélé que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, souhaite se débarrasser des bouches troues qui gonflent les finances de l’équipe. Plusieurs joueurs indésirables seront ainsi poussés vers la sortie et cela pourrait notamment être le cas de Sergio Ramos.

